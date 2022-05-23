В городе был прилет в железнодорожную инфраструктуру.

В результате двух обстрелов города Коростеня Житомирской области пострадавших нет.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Около 2 и 4 часов ночи произошли взрывы в городе Коростене. В два сработала ПВО - и просто упала болванка в один из жилых массивов, нет значительных повреждений. В четыре прилет в железнодорожную инфраструктуру. Главное, что от ночных обстрелов никто не пострадал", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 мая в городе Коростень Житомирской области прогремели сильные взрывы. Информацию об этом ранее подтвердила заместитель городского головы Наталья Чижевская. По ее словам, местные жители услышали звуки двух взрывов, которым предшествовали вспышки. Впоследствии Чижевская рассказала, что в городе прогремел еще один взрыв.

Ранее сообщалось, что 22 мая российские войска ударили ракетами по Малину Житомирской области. В результате вражеской атаки погиб минимум один человек.

А в ВСУ сообщали, что украинские военные уничтожили в небе над Житомирской областью четыре вражеские ракеты.

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