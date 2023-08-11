В КМВА уточнили, что речь о медучреждении в Оболонском районе.

В результате продолжающейся воздушной атаки россиян в Киеве обломки сбитой силами противовоздушной обороны Украины ракеты упали на территорию одной из детских больниц.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко. В своем Telegram-канале он информировал, что были взрывы в столице.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в городе работает ПВО. Чуть позже Кличко написал о последствиях обстрела: "На территорию одной из детских больниц столицы упали обломки ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место".

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КМВА в свою очередь сейчас пишет, что по предварительной информации, что несколько обломков упало на территории детской больницы в Оболонском районе. "Данные о пострадавших и разрушениях выясняются", - отметили в КМВА.

Обновлено в 11:00. Как только мэр Киева сообщил еще о двух местах падения обломков ракеты. Все они находятся в Оболонском районе.

"Кроме обломков ракеты, упавших на территорию одной из детских больниц столицы, обнаружены еще два места падения в Оболонском районе Киева. На улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов", - сказал Кличко в Telegram.

Он добавил, что пострадавших нет.

Ракетная атака на Украину 11 августа

Напомним, что утром 11 августа по всей Украине объявили воздушную тревогу. Российские захватчики осуществили пуски аэробалистических ракет "Кинжал".

Затем были осуществлены повторные пуски. В ВС призвали жителей Киева и области, а также Черновицкой, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей срочно пройти в укрытие.

В Киеве, Хмельницкой, а также Винницкой области были слышны звуки взрывов.

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