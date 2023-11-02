Зима в Украине не может быть простой, поскольку страна находится в состоянии войны, подчеркнул секретарь СНБО.

Российские оккупационные войска накапливают вооружение для того, чтобы нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины зимой. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как отметил Данилов в интервью "Радио Свобода", грядущая зима в Украине не может быть простой, поскольку наше государство находится в состоянии войны. Однако есть понимание, на что рассчитывает противник.

"Он в последнее временя уменьшил количество обстрелов критической инфраструктуры именно энергетического сектора. Он сейчас накапливает вооружение, чтобы нанести нам вред, когда будет зимняя температура. Мы это обязательно пройдем. Такая зима не будет простой, потому что это зима войны, это не зима простого периода", – подчеркнул он.

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В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что "и государство, и компании, которые несут за это ответственность", делают все для того, чтобы подготовиться к вражеским атакам.

Украина готовится к ударам РФ по энергетической инфраструктуре

Учитывая то, каким массированным обстрелам со стороны российских оккупантов подвергалась Украина прошлой осенью и зимой, эксперты и военные не исключают, что россияне повторят тактику энергетического террора с наступлением холодов. Известно, что в прошлом году было уничтожено около 40% украинской энергоинфраструктуры, однако по состоянию на сейчас большинство повреждений устранено.

Украина усиленно готовится к ударам по энергетике. По данным Financial Times, небольшие подстанции защитили стенами из бетонных блоков, а также габионами с камнями или песком. Они позволят защититься от падения обломков. Те же элементы инфраструктуры, которые не нуждаются в вентиляции, перенесли под землю.

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