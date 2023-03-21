Поражение логистики в Крыму может быть основным средством влияния на изменение понимания оккупантов, что им надо бежать с полуострова.

Вчерашние взрывы в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма указывают на то, что российским захватчикам надо начинать выезжать из украинского Крыма. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Если посмотреть на карту временно оккупированного Крыма и, в частности на железнодорожное сообщение, Джанкой - это узловая станция. Еще в начале полномасштабного вторжения речь шла о том, что поражение логистики будет основным средством влияния на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму", - сказала Гуменюк.

"Сейчас четко указан курс для того, чтобы было понимание, что по железной дороге уже необходимо выезжать", - подчеркнула Гуменюк.

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По ее словам, российские оккупанты в своей реакции не упоминали об уничтожении ракет "Калибр НК" в Джанкое, потому что это не способствует их имиджу.

"Сейчас им разве что разобраться вообще с тем, что произошло, потому что они чувствовали себя достаточно спокойно, тем более на таком расстоянии, и считали, что успеют эвакуироваться задолго до того, как начнется реагирование нашего оружия на места большой дислокации", - добавила Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты списывают все взрывы на работу ПВО и пытаются убедить население временно оккупированного Крыма в том, что "все идет по плану".

Взрывы в Джанкое - что известно

В понедельник, 20 марта, в оккупированном Джанкое раздались сильные взрывы. Оккупанты сообщили, что это работа ПВО.

Впоследствии Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что взрывами в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожены вражеские крылатые ракеты "Калибр", которые транспортировались по железной дороге.

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