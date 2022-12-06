Поздно вечером во вторник, 6 декабря, Россия атаковала ряд регионов Украины. В частности, серию взрывов слышали в Днепре и в Запорожье. Сообщается о работе ПВО.
Атаку на Днепропетровскую область в Telegram-канале подтвердил глава областного совета Николай Лукашук: "Российские оккупанты решили на ночь поздравить нас с Днем ВСУ. Неудачники. Их ночные "байкеры" будут припаркованы. Сохраняем спокойствие. И информационную тишину".
Предварительно, для новой атаки россияне использовали иранские дроны-камикадзе Shahed после длительного перерыва.
В сети пишут, что движение иранских дронов зафиксировали в небе над Полтавской, Черкасской и Кировоградской областями.
Около 23:05 в Днепре прогремели новые взрывы. До этого сообщалось, что над регионом сбили 5 дронов-камикадзе.
По состоянию на 22:40, воздушная тревога объявлена в пяти областях – Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Полтавской.
Массированная атака РФ 5 декабря
В понедельник, 5 декабря, Россия запустила по Украине 70 ракет (Х-101, Х-555, "Калибр", Х-22, Х-59, Х-31П), 60 из которых успешно сбили силы ПВО Украины.
В "Укрэнерго" подтвердили попадание российских ракет по объектам энергоинфраструктуры, а также связанные с этим аварийных отключениях света в ряде регионов.