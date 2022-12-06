Предварительно, для новой атаки россияне использовали иранские дроны-камикадзе Shahed.

Поздно вечером во вторник, 6 декабря, Россия атаковала ряд регионов Украины. В частности, серию взрывов слышали в Днепре и в Запорожье. Сообщается о работе ПВО.

Атаку на Днепропетровскую область в Telegram-канале подтвердил глава областного совета Николай Лукашук: "Российские оккупанты решили на ночь поздравить нас с Днем ВСУ. Неудачники. Их ночные "байкеры" будут припаркованы. Сохраняем спокойствие. И информационную тишину".

Предварительно, для новой атаки россияне использовали иранские дроны-камикадзе Shahed после длительного перерыва.

Видео дня

В сети пишут, что движение иранских дронов зафиксировали в небе над Полтавской, Черкасской и Кировоградской областями.

Около 23:05 в Днепре прогремели новые взрывы. До этого сообщалось, что над регионом сбили 5 дронов-камикадзе.

По состоянию на 22:40, воздушная тревога объявлена в пяти областях – Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Полтавской.

Массированная атака РФ 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, Россия запустила по Украине 70 ракет (Х-101, Х-555, "Калибр", Х-22, Х-59, Х-31П), 60 из которых успешно сбили силы ПВО Украины.

В "Укрэнерго" подтвердили попадание российских ракет по объектам энергоинфраструктуры, а также связанные с этим аварийных отключениях света в ряде регионов.

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