Член Общественной палаты РФ заявил, что Россия "сделает выводы" после подрыва моста.

В России признали просчет по поводу недостаточно защиты Крымского моста и оправдались, что руководствовались "квадрокоптерной" логикой.

Член Общественной палаты РФ Александр Луконин в пропагандистском эфире "Соловьев LIVE" заявил, Москва не ожидала, что по мосту могут пустить разные типы беспилотников.

"Не нужно постоянно мыслить только "квадрокоптерами". Действительно, есть не только подводные, но и надводные и те, которые передвигаются по земле - на колесном, на гусеничном ходу - это все беспилотные аппараты. Вот эти стереотипы наши, они, порой, с нами играют очень злую шутку", - заявил Луконин.

Он также уточнил, что Россия сделает "выводы" после разрушения Крымского моста. Его могут защищать не только РЭБ (системы радиоэлектронной борьбы), но и различные заграждения, указал Луконин.

Также он попытался оправдать отсутствие оборонительных заграждений на Крымском мосту: "Понятно, что атакуют по ночам. Здесь комплексно нужно разбираться. Я думаю, соответствующие службы сделают выводы", - заявил он.

Гиркин разнес власти РФ из-за отсутствия заграждений на Крымском мосту

Напомним, на рассвете 17 июля РФ сотрясла новость - Крымский мост, который соединял Краснодарский край со временно оккупированным полуостровом через Керченский пролив - разрушен.

Сообщалось, что в зоне моста звучали громкие взрывы. РФ указывает, что по объекту ударили Вооруженные силы Украины, тогда как Киев ответственность за инцидент отрицает. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Кремль мог сам же и организовать удар по Крымскому мосту.

На фоне новостей о потере важного логистического сообщения свои "пять копеек" вставил российский террорист Игорь Гиркин Стрелков. Он указал, так или иначе, всему виной легкомыслие властей РФ: они занимались имитацией защиты Крымского моста и не принимали реальных мер, считает Гиркин. В этом контексте он указал на боновые ворота - специальные заграждения, которыми РФ могла бы защитить Крымский мост.

Вас также могут заинтересовать новости: