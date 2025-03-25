Военные обнародовали фото документов на имя Юрия Ломкина.

ВСУ ликвидировали на фронте российского офицера - заместителя командира батальона 69-й гвардейской мотострелковой дивизии РФ. Об этом сообщили в 225-м отдельном штурмовом полку.

"Разведчики 225-го полка ликвидировали майора - заместителя командира батальона 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, 83-го мотострелкового полка, в/ч 52034. Кадровый офицер, который при жизни не сделал ничего хорошего, но после смерти стал полезным - помог нам информацией о своих "коллегах", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что вскоре "могут быть хорошие новости".

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На фото, которые обнародовали военные, - документы на имя гражданина РФ Юрия Ломкина.

На войне погибли российские военкоры

Как писал УНИАН на войне в Украине погиб российский "военкор" Александр Федорчак. О том, что захватчик погиб в зоне боевых действий, сообщили российские СМИ, в частности издание "Известия", где тот работал. Обстоятельства, при которых погиб оккупант, пока неизвестны, но, судя по всему, это произошло в Харьковской области - на Купянском направлении.

Ранее из-за дронового удара на войне против Украины погиб другой пропагандист - внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Это произошло на трассе Донецк-Горловка, когда тот передвигался в машине. Тогда еще пять человек получили ранения.

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