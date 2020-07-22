У Зеленского после заседания ТКГ назвали условия для проведения выборов на оккупированном Донбассе

В частности, речь идет о всеобъемлющей деэскалации; выводе иностранных военных подразделений и техники; разоружении незаконных вооруженных формирований; восстановлении контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей.

В Офисе президента назвали условия, которые необходимо выполнить для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые являются оккупированными подконтрольными России боевиками.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента по итогам очередного заседания Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе в формате видеоконференции.

В частности, в рамках политической подгруппы было подчеркнуто, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования. «Поскольку выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях: после всеобъемлющей деэскалации; после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований; восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей; выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины; выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ», - подчеркнули в ОП.

Как сообщал УНИАН, сегодня ТКГ договорилась о полном прекращении огня с 27 июля.

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