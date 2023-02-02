Противник стопроцентно будет устраивать провокации, особенно воздушные.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что нового наступления по суше со стороны Беларуси скорее всего не будет. Однако враг стопроцентно будет устраивать воздушные провокации.

"В отношении Беларуси, россияне завезли туда "Искандеры", также несколько месяцев там летает Миг-31К с "Кинжалами", который является тем самым "Искандером" только воздушного базирования. Противник скорее всего не будет делать наступление по суше, потому что мы там построили очень хорошо оборону и врагу невозможно будет пройти те места. Однако провокации, особенно воздушные, противник 100% будет делать. Это и С-300 и С-400, а также "Искандеры", которые они уже завезли в Беларусь. Можно ожидать, что это будут ракетные обстрелы с белорусской территории", – рассказал Гетьман телеканалу "Эспрессо".

По его словам, также могут быть определенные провокации на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

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"Может, поэтому в Польшу заехала Первая пехотная дивизия США. Сколько прибыло трудно сказать, но эта дивизия имеет в своем составе 20 тысяч человек и 800 единиц техники. Они приехали на всякий случай, если будут какие-то провокации с белорусской территории в сторону Польши с целью втягивания Беларуси в эту войну, и Путин мог бы сказать, что это европейская почти мировая война", – объяснил Гетьман.

Угроза нового наступления РФ: что известно

Советник председателя ОП Михаил Подоляк отмечает, что угроза нового крупного наступления России вполне реальная. Однако украинская армия к нему готовится.

Военный эксперт Михаил Притула считает, что россияне могут пойти в новое наступление на трех направлениях – северном, южном и донецком. Он отметил, что РФ избрала тактику наступления живой силой на горячих точках фронта, несмотря на колоссальные потери.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников предполагает, что Россия может приурочить новое наступление к годовщине полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля. По его словам, наша страна не недооценивает Российскую Федерацию.

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