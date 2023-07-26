Мобилизованного искали родственники, он служил в 90-й танковой дивизии в подразделении "Шторм".

Недалеко от села Червонопоповка на оккупированной россиянами части Луганской области обнаружили тело мобилизованного со следами от петли на шее. Погибшим оказался 35-летний житель Иркутска Александр, которого забрали на войну в октябре 2022 года, пишут "Люди Байкала".

Мобилизованного искали родственники, он служил в 90-й танковой дивизии в подразделении "Шторм". По словам его брата Сергея, в марте Александр вместе с тремя сослуживцами оставил позиции, потому что им "стало скучно без дела сидеть в окопе". Военные уехали в оккупированный Александровск, сняли там квартиру и распивали алкоголь, где их задержали и увезли в комендатуру "ЛНР".

Это уже второй случай гибели мобилизованного из Иркутской области в "ЛНР". В июне сообщалось, что в казарме военной комендатуры нашли повешенным Виктора Петрова.

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Иркутские "мобики" на войне в Украине

Еще в начале объявленной Путиным мобилизации в городе Усть-Илимск Иркутской области 25-летний мужчина расстрелял начальника призывной комиссии. Известно, что стрелка должны были мобилизовать.

Прибыв на фронт в Украину, группа иркутских мобиков из 1439-го полка с удивлением узнала, что вместо обещанной службы на блокпостах их планируют отправить на штурм украинских ДОТов. Мобики начали записывать видеообращения с просьбами спасти их и отправить в тыл охранять блокпосты.

Жены и сестры российских солдат, мобилизованных из Иркутской области, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с мольбами спасти их мужчин.

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