Редкий трофей ВСУ
Украинские военнослужащие продолжают пополнять свои трофейные запасы в войне с российскими оккупантами.
В этот раз они заполучили бронированную амфибию, пишет в Facebook Олег Котенко и публикует соответствующее фото.
"Сумщина. Редкий трофей. Оккупанты бросили бронированную амфибию, созданную специально для десантных операций", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что экипаж российской техники был уничтожен.
Напомним, в среду, 2 марта, был уничтожен российский самолет Су-25, бомбивший пригород Киева.