Среди ликвидированных захватчиков немало офицеров высшего офицерского состава.

Украинские воины успешно "демобилизовали" большое количество российских офицеров. Среди ликвидированных немало представителей высшего офицерского состава оккупационной армии.

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", ВСУ ликвидировали командира штурмового батальона подполковника Федосеева Михаила.

Кроме того, "Штирлиц" опубликовал имена еще "пакета" уничтоженных топ-оккупантов. "Двухсотыми" в РФ вернулись:

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полковник Власенко Александр;

майор Короленко Сергей;

майор Шуткараев Алибек;

майор Гойняк Алексей;

капитан Значко Сергей;

капитан Коваленко Дмитрий;

старший лейтенант Демин Александр;

старший лейтенант Фаизов Артем;

старший лейтенант Лигин Александр;

командир взвода (звание уточняется) "мобик" Кулаков Антон;

старший лейтенант Карпов Александр;

лейтенант Балцанов Цыбен;

лейтенант Дементьев Денис;

лейтенант Лузин Даниил;

младший лейтенант Сулоянов Алексей;

младший лейтенант Пономаренко Артем;

младший лейтенант Кривогузов Владимир.

Потери оккупантов - актуальные данные

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 23 октября общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили убитыми около 294 тысячи 700 человек, в том числе 870 за предыдущие сутки.

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска в последнее время огромными силами пытаются штурмовать Авдеевку с целью окружения и оккупации города, но украинские военные не дают им возможности воплотить эти намерения. В то же время, несмотря на мощные потери личного состава и техники, оккупанты не оставляют цель захвата города.

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