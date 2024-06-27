ВСУ 'задвухсотили' пачку топ-офицеров РФ

Украинские воины продолжают регулярно уничтожать российских захватчиков. Среди ликвидированных оказалась пачка высокопоставленных оккупантов.
Как сообщает украинский офицер и военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", который отслеживает потери РФ, воинам удалось "задвохсотить" почти десяток российских офицеров. Среди "минуснутых":
- майор Садреев Рамиль, удар по военному полигону 726 уцпво в г. Ейске;
- старший лейтенант Гуня Артем, удар по военному полигону 726 уцпво в г. Ейске;
- подполковник Пирожков Николай;
- майор Петушков Евгений;
- бывший капитан полиции, командир взвода лейтенант Ахунов Ильшат;
- капитан Фатыхов Ренат;
- капитан Васильев Алексей;
- старший лейтенант Новиков Алексей;
- лейтенант Сунгуров Салим.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, украинские воины продолжают "минусовать" российских захватчиков по всей линии фронта. За последние сутки было ликвидировано 1260 оккупантов. Общие боевые потери противника с ориентировочно составили 539 320 человек.
За ночь в Украине сбили 28 воздушных целей, из них 5 ракет и 23 ударных БПЛА. В ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования, в частности "Калибр", "Кинжал" и Х-59/Х-69, а также дроны Shahed.