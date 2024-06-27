ВСУ 'задвухсотили' пачку топ-офицеров РФ

Воинам удалось "задвухсотить" почти десяток российских офицеров.

Украинские воины продолжают регулярно уничтожать российских захватчиков. Среди ликвидированных оказалась пачка высокопоставленных оккупантов.

Как сообщает украинский офицер и военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", который отслеживает потери РФ, воинам удалось "задвохсотить" почти десяток российских офицеров. Среди "минуснутых":

майор Садреев Рамиль, удар по военному полигону 726 уцпво в г. Ейске;

старший лейтенант Гуня Артем, удар по военному полигону 726 уцпво в г. Ейске;

подполковник Пирожков Николай;

майор Петушков Евгений;

бывший капитан полиции, командир взвода лейтенант Ахунов Ильшат;

капитан Фатыхов Ренат;

капитан Васильев Алексей;

старший лейтенант Новиков Алексей;

лейтенант Сунгуров Салим.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские воины продолжают "минусовать" российских захватчиков по всей линии фронта. За последние сутки было ликвидировано 1260 оккупантов. Общие боевые потери противника с ориентировочно составили 539 320 человек.

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За ночь в Украине сбили 28 воздушных целей, из них 5 ракет и 23 ударных БПЛА. В ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования, в частности "Калибр", "Кинжал" и Х-59/Х-69, а также дроны Shahed.

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