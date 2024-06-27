ВСУ обновили потери оккупантов / фото 10-й армейский корпус

Украинские воины продолжают "минусовать" российских захватчиков по всей линии фронта. За последние сутки было ликвидировано 1260 оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с ориентировочно составили 539 320 человек. Из них +1260 за сутки.

Кроме того, украинцы уничтожили 8042 (+3) танков, 15 459 (+9) боевых бронированных машин и 14 363 (+42) артиллерийских систем.

Видео дня

Также уничтожено:

  • РСЗО - 1108 (+0) ед,
  • средства ПВО - 868 (+5) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11459 (+24),
  • крылатые ракеты - 2324 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19468 (+61) ед,
  • специальная техника - 2420 (+11).
ВСУ досрочно 'дембельнули' более 1200 оккупантов, - Генштаб

Война в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, за ночь в Украине сбили 28 воздушных целей, из них 5 ракет и 23 ударных БПЛА. В ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования, в частности "Калибр", "Кинжал" и Х-59/Х-69, а также дроны Shahed.

В то же время стало известно, что Северная Корея отправит строительные и инженерные войска на оккупированные территории Донецкой области. Это произойдет уже в июле этого года . Корейцы будут якобы выполнять "восстановительные работы".

Вас также могут заинтересовать новости: