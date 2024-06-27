ВСУ досрочно 'дембельнули' более 1200 оккупантов, - Генштаб

Кроме того, в течение суток украинские воины уничтожили много техники РФ.

Украинские воины продолжают "минусовать" российских захватчиков по всей линии фронта. За последние сутки было ликвидировано 1260 оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с ориентировочно составили 539 320 человек. Из них +1260 за сутки.

Кроме того, украинцы уничтожили 8042 (+3) танков, 15 459 (+9) боевых бронированных машин и 14 363 (+42) артиллерийских систем.

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Также уничтожено:

РСЗО - 1108 (+0) ед,

средства ПВО - 868 (+5) ед,

самолетов - 359 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11459 (+24),

крылатые ракеты - 2324 (+0),

корабли / катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19468 (+61) ед,

специальная техника - 2420 (+11).

Война в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, за ночь в Украине сбили 28 воздушных целей, из них 5 ракет и 23 ударных БПЛА. В ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования, в частности "Калибр", "Кинжал" и Х-59/Х-69, а также дроны Shahed.

В то же время стало известно, что Северная Корея отправит строительные и инженерные войска на оккупированные территории Донецкой области. Это произойдет уже в июле этого года . Корейцы будут якобы выполнять "восстановительные работы".

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