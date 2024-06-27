Все российские бригады могут сформировать собственные мотовзводы и поручить им "доставку необходимых грузов и эвакуацию раненых".

Ввиду того, что запасы бронетехники заканчиваются, российская армия все чаще отправляет оккупантов в бой на дешевых мотоциклах.

Как пишет Forbes, чем больше российских солдат едет в бой на байках, "тем больше российских солдат погибает или получает ранения, едучи в бой на байках".

Аналитик Эндрю Перпетуа подтвердил уничтожение - преимущественно украинскими беспилотниками - пяти российских боевых мотоциклов в феврале, одного - в марте, 13 - в апреле, 56 - в мае и девяти только за первую неделю июня. Еще десятки мотоциклов были повреждены.

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"Это действительно смешное количество жертв, которое россияне понесли в результате атак на мотоциклах", - написал Перпетуа.

Несмотря на значительные потери, российская армия вдвое усиливает концепцию штурмовых мотоциклов. 5-я мотострелковая бригада российской армии, которая ведет бои вокруг Красногоровки, сформировала специальный мотоциклетный взвод. Он является дополнительным, подчеркнул российский корреспондент Александр Сладков.

"Это в дополнение к боевым мотоциклистам в батальонах", - заявил Сладков.

По словам так называемого российского "военкора", бригады могут сформировать собственные мотовзводы и поручить им "доставку необходимых грузов и эвакуацию раненых".

Но они, вероятно, также будут играть прямую боевую роль. Все чаще российские командиры, испытывающие нехватку техники, посылают свои мотоциклетные войска на прямые штурмы украинских позиций.

Во время одной из последних российских операций где-то на юге Украины первая волна нападающих ехала на танках и боевых бронированных машинах. Когда эта волна врезалась в стену украинской артиллерии и беспилотников, россияне направили вторую волну - пешком и на байках. Результаты были катастрофическими для россиян.

"Иногда по их позициям стреляли даже шесть артиллерийских установок одновременно", - вспоминает оператор украинского беспилотника с позывным "Кригсфоршер".

За последние недели не менее четырех украинских бригад - 28-й, 30-й и 54-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады - нанесли удары по российским мотодесантам из взрывоопасных беспилотных летательных аппаратов и бомбардировщиков, сбрасывающих гранаты. Импровизированная броня, которую некоторые российские подразделения наваривают на свои мотоциклы, не очень помогает.

Этой весной высказывались предположения, что новая тактика России на велосипедах может действительно помочь Кремлю в военных усилиях, сделав отдельных солдат более быстрыми и менее заметными с воздуха.

На практике мотоциклетные войска безнадежно уязвимы перед артиллерией и беспилотниками - и погибают во все больших количествах. Но со слишком малым количеством бронетехники россияне не имеют много альтернатив.

"Если подразделению оккупантов не повезет иметь доступ к достаточно современным боевым машинам БМП, то ему придется обойтись 50-летними бронированными тягачами МТ-ЛБ, китайскими гольф-карами или мотобайками. Единственный другой вариант - пойти в бой. Но это еще опаснее, чем езда на мотоцикле", - сказал он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские воины продолжают "минусовать" российских захватчиков по всей линии фронта. За последние сутки было ликвидировано 1260 оккупантов. Общие боевые потери противника с ориентировочно составили 539 320 человек.

За ночь в Украине сбили 28 воздушных целей, из них 5 ракет и 23 ударных БПЛА. В ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования, в частности "Калибр", "Кинжал" и Х-59/Х-69, а также дроны Shahed.

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