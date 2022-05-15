ВСУ уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии российских оккупантов, в числе которой были "Грады", "Ураганы", вражеская автотехника.
Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
"Артподразделения ДШВ и сухопутных войск ВС Украины обнаружили и ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии российских оккупантов. РСЗО оккупантов пытались нанести огневые удары по мирным населенным пунктам нашей страны", - отмечено в сообщении.
Защитники Украины уничтожили:
- две единицы РСЗО БМ-21 "Град";
- один РСЗО БМ-27 "Ураган";
- радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М";
- более 15 единиц транспортной автомобильной техники;
- место хранения боеприпасов.
Как сообщал УНИАН, Генштаб ВСУ сегодня в вечерней сводке сообщил, что российские захватчики несут значительные потери в живой силе и технике на востоке Украины.
В частности, на отдельных направлениях укомплектованность подразделений врага, по результатам боевых действий, составляет менее 20%.
Командование вооруженных сил России пытается комплектовать и пополнять потери своих войск резервистами. На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка к 2,5 тысячам резервистов.