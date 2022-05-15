Ликвидирован также радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк" и более 15 единиц транспортной автомобильной техники.

ВСУ уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии российских оккупантов, в числе которой были "Грады", "Ураганы", вражеская автотехника.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Артподразделения ДШВ и сухопутных войск ВС Украины обнаружили и ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии российских оккупантов. РСЗО оккупантов пытались нанести огневые удары по мирным населенным пунктам нашей страны", - отмечено в сообщении.

Защитники Украины уничтожили:

две единицы РСЗО БМ-21 "Град";

один РСЗО БМ-27 "Ураган";

радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М";

более 15 единиц транспортной автомобильной техники;

место хранения боеприпасов.

Как сообщал УНИАН, Генштаб ВСУ сегодня в вечерней сводке сообщил, что российские захватчики несут значительные потери в живой силе и технике на востоке Украины.

В частности, на отдельных направлениях укомплектованность подразделений врага, по результатам боевых действий, составляет менее 20%.

Командование вооруженных сил России пытается комплектовать и пополнять потери своих войск резервистами. На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка к 2,5 тысячам резервистов.

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