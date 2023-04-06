Эксперты уверены, что эти видео адресованы как России, так и Западу, который больше не будет диктовать, как Украина должна себя оборонять.

Вооруженные силы Украины впервые опубликовали видео артиллерийского удара по целям на территории России.

Как сообщает BILD, украинская артиллерия ударила по позиции российской армии возле села Цаповка Белгородской области. Войска РФ расположились в лесополосе вблизи фермы в 1,3 км от границы с Украиной. Их позиции обнаружили украинские разведчики из 4-го Харьковского пограничного отряда.

BILD отмечает, что это первый случай, когда украинские военные обнародовали видео с артиллерийским обстрелом территории России. Журналист издания Юлиан Репке назвал удар превентивным и предположил, что армия РФ планировала наступать с этих позиций в направлении Харькова.

Видео дня

"Превентивными ударами по территории России Украина показывает, что обороняется все увереннее и больше не позволит Западу диктовать, как ей защищать себя", - отметил экперт.

Кроме того, эти удары в очередной раз показывают слабость Москвы. Россия признает обстрел своей территории, но ничего не может с ними поделать, хотя ранее Кремль угрожал жестким ответом.

Последние удары по территории РФ

Несмотря на то, что Россия угрожает жесткими ответами на обстрелы ее территории, в приграничных областях регулярно происходит "бавовна". Пока в Москве еще считают, что война далеко, приграничные регионы России на собственном опыте ощущают отголоски боевых действий, в частности в Брянской области. Недавно там неизвестный беспилотник атаковал здание военкомата.

А вчера российские пропагандистские СМИ заявили, что в Брянской области якобы упал украинский легкомоторный самолет.

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