Алексей Арестович подробно рассказал, как все происходило.

Аэродром под Чернобаевкой — стратегический пункт для российской оккупационной армии. Здесь враги сосредотачивают много техники и ресурсов, из-за чего постоянно становятся целью ВСУ. Сегодня украинские военные восьмой раз ударили по армии РФ под Чернобаевкой. Этот населенный пункт уже можно назвать одним из символов сопротивления агрессору.

Сначала о новом обстреле противника под Чернобаевкой коротко упомянуло воздушное командование "Восток" на своей официальной странице на Facebook. А затем советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович подробнее описал свежий бой. По его словам, ночью российские солдаты в районе аэродрома начали стрелять "Смерчами" по Николаеву.

"В ответ мы им малость насыпали. В целом попугали, но в районе 01:30 попали четко в боекомплект "Смерча", и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки. Но это ещё не все. Днем они произвели пуск ракеты ПВО. Ракета пошла вверх, перевернулась и упала вниз точно на скопление техники. Начался пожар", — сообщил Арестович.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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