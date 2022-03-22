Если коротко – это ключевое место для обеспечения группировки армии РФ в южном секторе.

Вооруженные силы Украины восемь раз разбили российских оккупантов под Чернобаевкой. О феномене этого места недавно вкратце рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. А вот автор Кирилл Данильченко в своем блоге дал развернутое объяснение. По его словам, Чернобаевка — ключевое место для обеспечения группировки оккупантов в южных регионах Украины.

Две недели назад ВСУ захватили рабочую карту одного из офицеров 49-й армии. Она актуальна на 8 марта — некоторые данные и планы устарели. Однако феномен Чернобаевки карта позволяет определить.

В южном секторе РФ сосредоточила солидные силы. Загибаем пальцы: 4 БТГр ВДВ, 6 механизированных БТГр, две бригады (11-я десантно-штурмовая и 126-я береговой обороны), два полка (255-й и 33-й мотострелковые полки). Сюда добавляются 439-я реактивная бригада, а также бригада и полк обеспечения разведывательной информацией.

Получается солидное скопление войск, которое нужно постоянно снабжать припасами — топливом, снарядами, едой, водой, дровами для обогрева и так далее. Все это должно беспрерывным потоком доставляться по железнодорожным путям. Но украинская артиллерия перебила сообщение, из-за чего у врага возникли существенные проблемы. Антоновский мост и переправы в Новой Каховке находятся в зоне действия наших "Смерчей" и "Ураганов". ВСУ уже наносили здесь удары с помощью корректировки "Байрактарами".

В результате аэродром в Чернобаевке автоматически стал ключевым объектом для обеспечения группировки РФ в секторе. Поезда разгружаются на базах в Крыму, а потом вертолеты доставляет все в Чернобаевку.

Однако снабжение — лишь первая причина. Вторая — это передовой командный пункт. На территории аэродрома расположили штабы всей Сводной Южной группы войск: 22-го армейского корпуса, 7-й десантно-штурмовой дивизии и тактической группы 358-го ЗРП. А это значит, что Чернобаевка была плотно набита техникой и вражескими офицерами, которые вместе располагались на относительно небольшой площади.

В таких условиях аэродром стал лакомой целью для нашей авиации и реактивной артиллерии, которая работает из Николаева и Очакова. Результаты ударов — десятки единиц уничтоженной техники и убитые офицеры высшего командования.

Несколько суток назад ВСУ вышли в район Посад-Покровского, откуда можно обстреливать Чернобаевку из 122-мм гаубиц. Из-за этого врагу пришлось эвакуировать свои штабы со взлетно-посадочной полосы. Аэродром больше не может использоваться для снабжения, но оккупанты все равно не оставляют попыток установить контроль над Чернобаевкой.

Удары по аэродрому позволили лишить врага огромной части ресурсов. Теперь оккупантам будет еще сложнее продвинуться дальше. Любая попытка обернется колоссальными потерями, которых армия РФ стремится избежать.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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