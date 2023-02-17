Его завербовали на войну в Украине "вагнеровцы".

Украинские защитники ликвидировали Александра Ковтуна — одного из лидеров российской группировки "приморские партизаны". Он находился в заключении с 2010 года, но был завербован в ЧВК "Вагнера" на войну.

Информацией о гибели рашиста поделились в Telegram-канале "ОПС-медиа", который объединяет правозащитников Приморского края. По предварительным данным, Ковтун отбывал наказание в колонии, где его завербовали в ЧВК "Вагнера". Преступник отправился воевать в Украину как наемник и был успешно ликвидирован.

В Управлении ФСИН по Приморскому краю заявили, что не обладают информацией о гибели заключенного. Глава краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин тоже ничего не слышал о гибели оккупанта. А в ЧВК "Вагнера" ликвидацию Ковтуна пока не прокомментировали.

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Напомним, "приморские партизаны" — это группировка, которая в период с февраля по июнь 2010 года нападала на сотрудников милиции в Приморском крае. Членов банды обвиняли в убийстве двух правоохранителей и ранении еще шестерых, лишении жизни четырех производителей наркотиков, угонах автомобилей и кражах.

В июне 2010-го участников группировки задержали. Ковтуна в 2014-м приговорили к пожизненному заключению, но потом смягчили срок до 25 лет. По его словам, "приморские партизаны" объявили войну правоохранителям, так как считали, что МВД покрывает наркобизнес, проституцию, незаконные лесозаготовки и фальсифицирует уголовные дела. Ковтун заявил, что все нападения организовывались "по идейным соображениям".

Участие завербованных зэков в войне: последняя информация

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал набирать заключенных и отправлять их на фронт еще прошлым летом. С тех пор зэки появлялись на разных направлениях, где ведутся боевые действия. По многочисленным сообщениям, завербованные преступники принимали активное участие в штурмах Соледара.

Как узнал журналист Андрей Захаров, для отправки заключенных на фронт издаются указы Путина о помиловании, которые не публикуются для широкой общественности. Причем они подписываются еще до того, как зэки попадают на войну.

Завербованный "вагнеровец", который попал в плен", рассказал, как заключенных накачивают наркотиками. Запрещенные вещества вызывали чувство удовлетворения. Их растворяли в питьевой воде.

В начале февраля в британской разведке указали на проблемы с вербовкой новых зэков в ЧВК "Вагнера". А на прошлой неделе Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в частную военную компанию.

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