От этой воды у наемников поднималось настроение и прибавлялось энергии.

Попавший в плен наемник ЧВК "Вагнер", завербованный в сентябре 2022 года в одной из колоний РФ, рассказал, как "вагнеровцам" давали странную воду, от которой у них поднималось настроение и прибавлялось энергии.

В интервью для канала блогера Рамины Эсхакзай, наемник поделился, что вода эта была в бутылках без этикеток и с сорванными пробками.

"Эту воду пил. Я ходил все время довольный, но не понимал, от чего. Таблеток не было никаких, аптечки были пустые. Потом начали привозить воду с белой пробкой в упаковке без этикеток. Мы пили, потому что никакой больше воды не было, - отметил он. - Выпил этой воды, и уже через две минуты ходишь довольный, улыбка до ушей. Я не знаю, что там могло быть… Не знаю, что туда добавляли".

По словам "вагнеровца", воду эту они пили каждый день, ее привозили вместе с сухпайками:

"Я не понимал, что мы пьем. Ходили слухи, что в воду могли что-то добавлять, потому что она без этикеток и не упакованная - пробка вскрытая, не такая, как должна быть".

Что Пригожин обещал зэкам - рассказ "вагнеровца"

По словам пленного наемника, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин во время вербовки обещал заключенным россиянам денежное пособие и "чистый лист" - списание всех судимостей:

"Из моей колонии согласились 300-400 человек, а всего 655. Обещали денежные выплаты (200 тысяч), "чистый лист" - полгода отвоевываешь и идешь домой с чистым листом. Если сдашься в плен… Там своих же убивают".