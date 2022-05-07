У оккупантов стало больше логистических проблем, отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Украинские военные ударили по Ясиноватскому транспортному железнодорожному узлу в оккупированной части Донецкой области и добавили проблем оккупантам.

Об этом в субботу, 7 мая, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Битва за Донбасс. О хорошем. Сегодня у оккупантов стало проблемой больше. Метко по Ясиноватскому транспортному железнодорожному узлу. Наши. Проблем с логистикой у оккупантов станет больше. Слава Украине", - написал он в своем Telegram-канале.

Андрющенко также опубликовал видео с места происшествия. На нем виден дым от удара.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства обороны Великобритании, война в Украине наносит серьезный ущерб некоторым из самых боеспособных подразделений армии России. По крайней мере один самый современный российский танк, Т-90М, был уничтожен в боях.

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