Там отметили, что для восстановления своих вооруженных сил России понадобится немало времени.

Война в Украине наносит серьезный ущерб некоторым из самых боеспособных подразделений армии России.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в обновлении относительно войны в Украине, передает Голос Америки.

Там отмечается, что по крайней мере один самый современный российский танк Т-90М, был уничтожен в боях. Этот танк, представленный в 2016 году, имеет улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации. РФ имеет на вооружении около ста таких танков, в том числе они привлечены и к войне в Украине.

"Конфликт в Украине наносит серьезный ущерб некоторым из самых боеспособных подразделений и самых современных средств России. После этого конфликта России понадобится значительное время и деньги, чтобы восстановить свои вооруженные силы", - заявило британское Минобороны, указывая на то, что РФ сделать это будет сложно из-за санкций.

Также об удачном наступлении ВСУ на север и восток от Харькова, где украинцы освободили несколько населенных пунктов, сообщил Институт исследования войны, вашингтонский аналитический центр.

"Эта украинская операция перерастает в успешное, более широкое контрнаступление — в отличие от более локализованных контратак, которые украинские силы проводили на протяжении всей войны, чтобы обезопасить ключевую местность и сорвать наступательные операции России", - говорится в сообщении.

Военные аналитики указывают, что ВСУ отвоевывают территорию вдоль широкой дуги вокруг Харькова, демонстрируя "готовность украинских военных сосредоточить силы, необходимые для таких масштабов наступательных операций, вместо того, чтобы развернуть эти имеющиеся силы для обороны на востоке Украины, что дополнительно свидетельствует об уверенности украинских военных в противостоянии продолжающихся российских операций в районе Северодонецка".

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины сообщило об уничтожении еще одного российского корабля. "В районе украинского острова Змеиный ударным беспилотным комплексом национального флота "Bayraktar TB2" был поражен десантный катер россиян проекта 11770 "Серна" и два зенитных ракетных комплекса "Тор"", - говорится на официальной Твиттер-странице Министерства.

Вас также могут заинтересовать новости: