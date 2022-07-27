В ближайшие недели украинские защитники доберутся и до остальных установок.

Украинские защитники уничтожили часть установок ПВО С-300, которые армия России использовала для ударов по Николаеву из-за дефицита других ракет.

Об этом на брифинге в Украинском медиацентре рассказал глава местной ОВА Виталий Ким.

"Обстреливают нас каждый день уже пятую неделю. Была уничтожена батарея или дивизион С-300. И мы знаем, где еще находятся эти С-300, которые подвезли, и сейчас обстреливают Николаев. Мы над этим работаем, ВСУ продвигаются", – отметил он.

Ким ожидает, что украинским военным в ближайшую неделю или две удастся добраться и до новых установок, которыми обстреливают Николаев.

"С самолетами, которые используют ракеты "воздух-земля", мы мало что можем сделать, кроме ПВО. Об этом ничего не могу сказать. А что касается наземных установок, то думаю, неделя-две – и будут тоже результаты", – подытожил глава ОВА.

Напомним, ранее Ким рассказал о контрнаступлении ВСУ в Николаевской области.

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