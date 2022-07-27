Глава Николаевской ОВА отметил, что российские оккупанты пытаются сдерживать украинских военных

Бойцы Вооруженных сил Украины готовятся к контрнаступлению в Николаевской области. Российские оккупанты пытаются сдерживать украинских военных и бьют по гражданским объектам.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ситуация в области контролируемая, ВСУ готовятся к контрнаступлению и достаточно эффективно проводят огневое поражение. Это все мы видим по попаданиям по Антоновском мосту", - заявил Ким.

При этом он указал, что только за минувшие сутки 21 раз ударили ракетами и 28 раз били из артиллерии в Николаевской области, в результате чего два человека пострадали.

Ким указал, что захватчики попали в объекты инфраструктуры, автомобильные предприятия, а также уничтожили часть электроснабжения, но к концу дня свет восстановят. Также он добавил, что в Николаев вернулся генерал-майор Дмитрий Марченко, который будет курировать работу партизан.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ ворвалась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

Россияне планировали захватить Херсон и через Николаев пройти на Одессу, но застряли в Николаевской области и с февраля теряют позиции, но нещадно обстреливают город. Так, 24 июля после вражеских обстрелов в одном из районов Николаева произошел пожар на открытой территории.

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