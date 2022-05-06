Это уже третья такая Украина на российские силы на Змеином.

Украинские защитники в третий раз атаковали силы врага на острове Змеиный в Черном море.

Соответствующее видео опубликовало Оперативное командование "Юг".

"Отличный подарок к празднику", - говорится в сообщении.

В кадре можно увидеть полет беспилотника над островом Змеиный в Черном море.

Украинский боевой БПЛА поразил российские силы, захватившие остров.

Это уже третья такая Украина на российские силы на Змеином с момента его оккупации в феврале.

Напомним, украинские войска в конце апреля и в начале мая дважды поразили цели в районе острова Змеиный. Сначала - технику, включая системы ПВО потом уничтожили два катера проекта 03160 "Раптор".

Как писал УНИАН, 6 мая возле острова Змеиный вспыхнул российский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник". На корабле произошел взрыв с последующей вспышкой.

По данным источников издания "Думская", в корабль попала украинская ракета "Нептун". В обновленных данных Генштаба уточняется, что россияне по состоянию на 6 мая потеряли еще один корабль/лодку.

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