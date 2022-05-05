Противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины сбила утром крылатую ракету над Сумщиной.
Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.
Он разместил фотографию следа в небе от сбитой нашими бойцами вражеской ракеты.
"Сегодня наши ребята сбили российскую вражескую крылатую ракету над Роменским районом. Сумщина - северный форпост Украины", - отметил Живицкий.
Справка УНИАН. Сегодня, 5 мая, воздушную тревогу около 10:00 было объявлено во многих областях Украины.
Ранее сообщалось, что российский оккупант признался, как собственноручно расстрелял гражданских на Сумщине.