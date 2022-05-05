Она уничтожена над Роменским районом.

Противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины сбила утром крылатую ракету над Сумщиной.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

Он разместил фотографию следа в небе от сбитой нашими бойцами вражеской ракеты.

"Сегодня наши ребята сбили российскую вражескую крылатую ракету над Роменским районом. Сумщина - северный форпост Украины", - отметил Живицкий.

Справка УНИАН. Сегодня, 5 мая, воздушную тревогу около 10:00 было объявлено во многих областях Украины.

Ранее сообщалось, что российский оккупант признался, как собственноручно расстрелял гражданских на Сумщине.

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