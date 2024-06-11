Он утверждает, что сейчас в Украине есть много производителей дронов, но не все они готовы к масштабному производству.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что государственные компании за пять месяцев передали украинским защитникам в шесть раз больше беспилотников, чем за 2023 год.

"За период, который прошел в этом году, за эти полгода, государство поставило Вооруженным силам в шесть раз больше дронов, чем за весь прошлый год. Эта тенденция идет к наращиванию", - сказал он, пишет РБК-Украина.

Сухаревский заверил, что задача президента Украины Владимира Зеленского о передаче украинским защитникам в 2024 году 1 миллиона FPV-дронов будет перевыполнена.

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Он отмечает, что сейчас в Украине есть много производителей дронов, но не все они готовы к масштабному производству. Поэтому создаются государственные программы, чтобы масштабировать их производство.

"Речь идет не только о производстве на территории Украины, но и за рубежом, чтобы масштабировать лучшие образцы", - добавил он.

Использование дронов в войне

Успех использования дронов-камикадзе на войне в Украине против тяжелой бронированной техники удивил большинство военных командиров мира. Удачные применения fpv-дронов подчеркнули уязвимость и неэффективность бронетехники с обеих сторон, сообщает Kyiv Post.

Ссылаясь на статью в военном журнале США Breaking Defense, издание подчеркивает, что такое применение и возможности беспилотников в Украине повлияет на будущие разработки бронетехники в мире, в частности на замену следующего поколения для основного боевого танка США M1 Abrams и пехотной боевой машины M2 Bradley.

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