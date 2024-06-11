Сейчас мировые производители бронированной техники думают, как защитить ее от ударов fpv-дронов.

Успех использования дронов-камикадзе на войне в Украине против тяжелой бронированной техники удивил большинство военных командиров мира. Удачные применения fpv-дронов подчеркнули уязвимость и неэффективность бронетехники с обеих сторон, сообщает Kyiv Post.

Ссылаясь на статью в военном журнале США Breaking Defense, издание подчеркивает, что такое применение и возможности беспилотников в Украине повлияет на будущие разработки бронетехники в мире, в частности на замену следующего поколения для основного боевого танка США M1 Abrams и пехотной боевой машины M2 Bradley.

В материале отметили, что во время полномасштабного вторжения Россия полагалась на стандартные боевые действия, где главный акцент на поле боя - бронированная техника, которая обеспечит продвижение вперед, но появление современных ударных беспилотников стали "ложкой дегтя" в этой войне.

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"Возможно, именно несовершенство первых беспилотников привело к первоначальной недооценке угрозы, ведь первые fpv-дроны, введенные в Украине, базировались на модифицированных "гоночных квадрокоптерах" стоимостью менее 500 долларов", - говорится в материале.

Однако, согласно февральскому отчету Международного института стратегических исследований (IISS), за первые два года полномасштабной войны российские войска потеряли около 9 тысяч единиц бронетехники. И этому очень поспособствовала успешная работа украинских fpv-дронов. Поэтому как россияне, так и украинцы начали принимать меры, чтобы уберечься от ударов беспилотников.

"Необходимость контрмер была очевидной, что привело к появлению на танках и БТРах обеих сторон, так называемых "каркасов", направленных для защиты от ударов дронами. Другой метод защиты заключался в блокировании систем управления беспилотников, что, в свою очередь, привело к разработке дронов с повышенной устойчивостью к РЭБам", - отмечает издание.

Также в материале подчеркнули, что для разработчиков бронированной техники в США возникла угроза и сейчас они рассматривают, какие шаги необходимо предпринять, чтобы обеспечить лучшую немедленную защиту, но и, что более важно, какое влияние это окажет на следующее поколение бронетехники США и, несомненно, всех других стран.

"В краткосрочной перспективе они планируют модернизировать M2 Bradleys, которые служат в вооруженных силах США, системой активной защиты израильской Elbit Systems Iron Fist. Это обнаруживает входящую ракету или дрон и выпускает снаряд, чтобы перехватить его в полете", - пишет Kyiv Post.

А глава отдела планирования американской боевой машины следующего поколения генерал Джеффри Норман в свою очередь отметил, что он и его команда внимательно следят ситуацией в Украине, чтобы убедиться, что для разработки будущей военной техники все выполняется правильно.

Успешные атаки украинских дронов

10 июня российское издание "База" сообщило, что вечером 8 июня дроны ВСУ атаковали буксир и баржу в Азовском море. В результате атаки у баржи есть "незначительные повреждения выше ватерлинии". Кроме того, от близкого взрыва повреждения получил буксир-толкач "Инженер Л.Г. Смирнов" проекта 81200, который буксировал данную баржу.

Кроме того, недавно стало известно, что потенциально уязвимая территория РФ, куда могут долетать украинские дроны, за последний месяц расширилась на 230 тысяч квадратных километров. Сейчас эта площадь составляет 1 млн 780 тысяч квадратных километров.

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