Украина является единственной страной в мире, которая "создает комплектование такого рода сил".

Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, которые уже созданы и находятся на фронте, останутся в подчинении своих бригад.

Об этом сказал Командующий вновь созданных Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский. "Мы не будем забирать подразделения из бригад, которые находятся на фронте, потому что это деструктив. Мы продумали тесное взаимодействие командования с существующими подразделениями для того, чтобы их поддерживать, усиливать и наращивать их способности, в частности с помощью частей непосредственного подчинения командованию", - сказал он на презентации Сил беспилотных систем ВСУ.

Отвечая на уточняющий вопрос радио Свобода, на какую именно поддержку от командования могут рассчитывать уже существующие подразделения, командующий ответил, что "этот момент сейчас прорабатывается на практике".

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"Мы понимаем, то, что мы создали это командование, оно не соответствует той иерархической структуре, которая есть в ВСУ. И процесс, который мы предлагаем, будет тестироваться и меняться. Функция обеспечения - от выдачи до ремонта и модернизации - она предусмотрена в этом концепте. Я очень надеюсь, что оно покажет свою практическую эффективность", - отметил Сухаревский.

Силы беспилотных систем ВСУ

В мае Кабинет министров поддержал проект президента Владимира Зеленского о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. А 10 июня Генштаб ВСУ назначил Вадима Сухаревского главой Сил беспилотных систем.

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