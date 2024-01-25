Официально об обстреле не сообщала ни российская, ни украинская сторона.

Вооруженные силы Украины атаковали военный полигон в оккупированном Иловайску Донецкой области.

Как сообщает российский канал ASTRA, о взрывах в Иловайске 24 января около 15 часов дня сообщили местные паблики и жители. По данным источников, на полигон захватчиков прилетели ракеты HIMARS.

"В результате обстрела (предположительно, из РЗСО HIMARS) на военном полигоне в районе поселка Покровка есть погибшие и раненые военнослужащие. Их количество устанавливается", - пишет канал.

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Отмечается, что официально об обстреле не сообщала ни российская, ни украинская сторона. О масштабах потерь РФ в результате этих ударов пока могла только догадываться.

Другие "прилеты" по Иловайску

Напомним, что в конце года ВСУ ударили по временно оккупированному Иловайску. Тогда местные паблики заявляли о взрывах, а советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждал, что произошел "прилет" по вражескому нефтехранилищу.

Затем росСМИ заявили, что в этот день для атаки на город использовались ракеты HIMARS. По итогу, во временно оккупированном городе Донецкой области полностью сгорели 6 цистерн с дизельным горючим.

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