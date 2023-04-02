Основных причин по меньшей мере две, но основную роль в изменении тактики россиян играет погода.

За прошедшие сутки российские войска не достигли никаких подтвержденных успехов в Бахмути и его окрестностях. Темпы наступлений значительно снизились.

Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), недавно в районе Бахмута выпал сильный снег, и погодные условия могли замедлить продвижение россиян в городе.

По данным Генштаба, российские войска продолжали штурм самого Бахмута и вели безуспешные наступательные операции возле Богдановки и Ивановского. Спикер восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута произошло 25 боевых столкновений, а темпы российского штурма продолжают снижаться по сравнению с двухнедельной давностью. Череватый также заявил, что оккупанты продолжают перегруппировку в районе Бахмута, в ISW считают, что российские силы могут увеличить темп наступления в Бахмуте и вокруг него, привлекая больше сил.

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В то же время российские "военкоры" утверждали, что боевики ЧВК "Вагнер" вели штурмовые действия в Южной и северной частях Бахмута и постепенно прорывают украинскую оборону в южной и юго-западной частях города. По версии россиян, наемники "Вагнера" продолжают продвигаться к центру Бахмута и занимают позиции в 200-250 метрах от здания Бахмутской горадминистрации. Один из российских "военкоров" заявил, что российские силы, действующие в Бахмуте, стали равнодушными к смерти своих товарищей.

Резкое похолодание на Донбассе

Как известно, на прошлой неделе украинцев встретили заморозки, новая "лавина" снега и обильные дожди. Особенно сильно мороз ударил по Бахмуту. Накануне вооруженные силы Украины показали, в каких условиях вынуждены оборонять несокрушимый город-крепость Бахмут из-за резкой смены погодных условий в Украине.

Перед этим резкое похолодание в Украине уже заценили украинские пограничники под Бахмутом. Они иронично отметили, что погодка стала просто "класс", однако порадовали украинцев хорошим настроением, которое смогли сохранить несмотря на снег и дождь.

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