Кроме того, ВСУ поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, а также район сосредоточения личного состава и военной техники.

Украинские воины подтвердили поражение сосредоточение живой силы российских оккупантов в Акимовском районе Запорожской области. Потери считают десятками.

Как отмечается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, в результате удачной атаки украинских воинов ликвидировано более 10 российских оккупантов, еще 30 - ранены.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и военной техники, а также "один другой важный объект" противника.

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Потери РФ в Украине

По состоянию на 4 декабря потери россиян среди личного состава достигли 91150. 29 октября ВСУ ликвидировали за сутки рекордные 950 захватчиков.

В ОП сообщали, к началу декабря необратимые потери РФ (убитые, пропавшие без вести, пленные, тяжело раненые и люди с ампутированными конечностями), по словам советника председателя ОПУ Михаила Подоляка, достигли около 200 тысяч. СМИ установили имена более 7500 россиян, убитых на войне в Украине.

Как сообщал УНИАН, недавно украинские воины ликвидировали Михаила Саморукова - командира батальона кубанских казаков, участника нескольких войн, офицера российского спецназа в отставке.

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