Противник продолжил бить по гражданским и населенным пунктам.

За прошедшие сутки, 14 марта, украинская авиация атаковала четыре района сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, противник нанес 16 ракетных и 130 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам. Вследствие этого есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Кроме того, авиационным ударам подверглись населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской области. Под артиллерийским огнем были около 145 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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"Ночью, российские оккупанты атаковали Украину, применив 27 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные дроны были уничтожены", - добавили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, на фронте между Силами обороны и оккупационными войсками произошло 76 боевых столкновений. Больше всего атак на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о запуске процесса ротаций и замены частей и подразделений, длительное время выполняющих боевые задачи на передовой.

Военное командование РФ привлекает тактические и оперативные резервы для наступления на Лиманском направлении, в районе Бахмута, а также на западе и юго-западе Донецкой области. Таким образом враг пытается помешать попыткам ВСУ стабилизировать линию фронта.

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