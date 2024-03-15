По мнению аналитиков, враг пока не может разрушить украинскую оборону.

Российские оккупанты привлекают к боевым действиям на востоке Украины тактические и оперативные резервы. Таким образом они хотят поддержать и нарастить темпы наступательных операций.

Как сообщает Институт изучения войны со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца, военное командование РФ привлекает тактические и оперативные резервы для наступления на Лиманском направлении, в районе Бахмута, а также на западе и юго-западе Донецкой области. Таким образом враг пытается помешать попыткам ВСУ стабилизировать линию фронта.

По словам эксперта, многие из этих резервов предназначены для прорыва украинской обороны, а не поддержки текущих российских наступательных операций, направленных против стабилизации оборонительных позиций Украины.

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Как рассказал Машовец, недавно захватчики привлекли дополнительные подразделения 3-го армейского корпуса (АК) к боевым действиям юго-западнее Бахмута; неустановленный резервный полк 20-й мотострелковой дивизии (8-я общевойсковая армия, Южный военный округ) и 10-й танковый полк (1-й армейский корпус "ДНР") к боевым действиям к юго-западу от Донецка; и части 272-го мотострелкового полка (47-я танковая дивизия, 1-я гвардейская танковая армия) на Лиманском направлении.

Хотя оккупанты все еще имеют резервы для дальнейшей интенсификации наступательных операций, этого недостаточно для того, чтобы разрушить украинскую оборону.

"Российские войска с середины 2022 года пытались достичь более чем постепенных незначительных тактических успехов в Украине. Введение тактических или даже ограниченных оперативных резервов, само по себе не меняет российские перспективы оперативно значимых успехов, поскольку российские войска пока не продемонстрировали способности осуществлять продуманные механизированные маневры, которые бы позволили им быстро захватить значительные участки территории", - говорится в отчете ISW.

Война в Украине - последние новости

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что может быть дальше на фронте и какой "паузой" стоит воспользоваться Вооруженным силам Украины.

Если повестки начнут раздавать в конце марта, то эта новая волна "мобиков" на фронте окажется минимум через четыре месяца, то есть примерно в конце июля - в августе. Дикий отметил, что в этой паузе - с апреля и до серьезного пополнения в августе - украинские войска могли бы переходить к наступлению.

По словам военных, российские захватчики не могут продвигаться на Бахмутском направлении. Также оккупанты не жалеют фугасных авиационных бомб, которые сбрасываются с попыткой попасть в украинские позиции.

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