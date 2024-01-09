Стали известны недельные итоги работы аэроразведки бригады имени Михаила Грушевского.

Одесские гвардейцы на двух направлениях хорошо отработали по российским захватчикам, уничтожив, в частности, пункт питания электроэнергии и водоснабжающий комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Говорится, что за прошедшую неделю подразделениями аэроразведки 11-й бригады имени Михаила Грушевского на Херсонском и Запорожском направлениях осуществлено 29 огневых поражений противника.

В частности, поражены определенные позиции войск РФ, два блокпоста и два фортификационных сооружения. Подтверждено уничтожение наблюдательного комплекса "Муром-М", двух плавучих средств, девяти транспортных средств и командно-наблюдательного поста. Также на лом пущен пункт питания электроэнергии захватчиков и их водоснабжающий комплекс.

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Как сообщал УНИАН, накануне на Херсонщине Вооруженные силы Украины уничтожили два наблюдательных комплекса "Муром-М" и всепогодную радиолокационную станцию "Каста". Также на левом берегу Днепра подразделения ВСУ поразили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", 12 орудий оккупантов, танк, три БТР-80 и шесть единиц другой автобронетехники, вражескую лодку и пункт управления БПЛА.

Напомним, на оккупированном полуострове Крым российская армия защищает Крымский мост и несколько важных площадок. По словам начальника объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, в Крыму противником была развернута мощная система ПВО, потому что враг осознавал, что у него там накоплены немалые ресурсы. В то же время действия ВСУ были настолько результативными, что россиянам сейчас приходится измерять новые приоритеты для размещения соответствующих систем защиты с воздуха.

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