Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику российских войск под Харьковом.
Очередное видеодоказательство опубликовано на канале Сухопутных войск ВСУ.
"Отдельная бригада территориальной обороны Харькова продолжает лечить украинскую землю от российских оккупантов", - говорится в сообщении.
В данном направлении украинские бойцы проводят масштабное контрнаступление, объявленное главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным 5 мая.
6 мая ВСУ освободили Александровку, Федоровку, Украинку, Шестаково, Победу и часть села Черкасские Тишки Харьковской области.
Из-за эффективной контратаки русские были вынуждены подрывать мосты.
По мнению аналитиков Института изучения война США, контрнаступление украинских сил будет еще масштабнее. В будущем, следуя отчету Института, ВСУ смогут выйти на границу с Россией.
Российские силы вокруг Изюма остаются в тупике, и дополнительные разрозненные подкрепления вряд ли позволят возобновить наступление.
Кроме того, ВСУ продолжают уничтожать технику и склады боеприпасов рашистов на юге страны. Так, накануне защитники ударили по колонне врага у границ Херсонской области.