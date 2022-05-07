В данном направлении украинские бойцы проводят масштабное контрнаступление.

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику российских войск под Харьковом.

Очередное видеодоказательство опубликовано на канале Сухопутных войск ВСУ.

"Отдельная бригада территориальной обороны Харькова продолжает лечить украинскую землю от российских оккупантов", - говорится в сообщении.

В данном направлении украинские бойцы проводят масштабное контрнаступление, объявленное главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным 5 мая.

6 мая ВСУ освободили Александровку, Федоровку, Украинку, Шестаково, Победу и часть села Черкасские Тишки Харьковской области.

Из-за эффективной контратаки русские были вынуждены подрывать мосты.

По мнению аналитиков Института изучения война США, контрнаступление украинских сил будет еще масштабнее. В будущем, следуя отчету Института, ВСУ смогут выйти на границу с Россией.

Российские силы вокруг Изюма остаются в тупике, и дополнительные разрозненные подкрепления вряд ли позволят возобновить наступление.

Кроме того, ВСУ продолжают уничтожать технику и склады боеприпасов рашистов на юге страны. Так, накануне защитники ударили по колонне врага у границ Херсонской области.

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