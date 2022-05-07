ВСУ отбили 8 атак врага на востоке.

Вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов и 20 единиц техники российских оккупантов на юге страны.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

"В населенном пункте Ивано-Кепино подразделениями сил обороны был уничтожен склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника", - сообщает Генштаб.

Село Ивано-Кепине находится в Снигиревском районе Николаевской области на подступах оккупированной рашистами Каховки и неподалеку временно захваченного РФ Херсона.

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Противник не прекращает наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удерживания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины в течение 6 мая отбито восемь атак врага, уничтожено три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника.

На Южнобугском направлении враг наносил огневое поражение с применением артиллерии по позициям наших войск. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры города Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено четырнадцать БпЛА типа "Орлан".

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