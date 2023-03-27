Украинские артиллеристы в очередной раз доказали, что россияне зря располагают свои боеприпасы в тылу наших территорий.

Защитники Украины показали новое драйвовое видео ликвидации российского состава, который захватчики разместили в тылу наших территорий.

Соответствующий ролик опубликовал СтратКом ВСУ в своем Telegram. Прицельной работой по вражеским боеприпасам отличились артиллеристы Великокняжеской бригады и 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

В кадре видно, как ВСУ мощным выстрелом уничтожают склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) врага.

Видео дня

За сутки ВСУ уничтожили ряд техники врага - что потерял оккупант

Напомним, что каждый день Генштаб ВСУ в своих утренних и вечерних сводках радует украинцев новостями об уничтожении личного состава и техники врага.

Сегодня утром стало известно, что россияне потеряли еще 6 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 8 БПЛА тактического уровня, 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Также за сутки удалось "отминусовать" 610 солдат врага - всего на фронте в Украине погибло около 171 160 оккупантов.

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