Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе 13 населенных пунктов Донецкой области.

За сутки украинские защитники уничтожили 12 вражеских складов с боеприпасами и сбили 9 беспилотников.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Силам обороны удалось успешно отразить атаки противника в Донецкой области. В частности, в районах населенных пунктов Берестовое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка", - сказано в сообщении. Видео дня

По данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла около 30 ударов. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. "Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 9 БпЛА", - говорится в сводке.

В Генштабе также сообщили, что ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 12 складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и 20 других важных целей.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке. В Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии России освободили уже 1 тыс. 620 населенных пунктов.

На Херсонском направлении ВСУ продолжают оттеснять врага к правому берегу Днепра и держать контроль над переправами.

Как заявил спикер командования "Юг" Владислав Назаров, 14 октября оккупанты пытались возобновить активное движение через реку Днепр.

Вместе с тем враг сосредоточился на захвате Бахмута-Краматорска. В течение предыдущих суток украинские военные в очередной раз отражали атаки противника на Иванград. Предварительно в британской разведке сообщали, что оккупанты приблизились к югу от Бахмута.

Также Генштаб отчитывается, что смертность среди раненых российских военнослужащих достигает 50%.

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