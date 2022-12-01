Захватчик погиб от осколка танкового снаряда.

Украинские воины ликвидировали ветерана-афганца Александра Артемьева из 9-й роты. Его "денацифицировал" украинский танк под Херсоном.

Как сообщает российский Телеграм-канал "База", 56-летний Артемьев служил в Афганистане с 1984 года, а незадолго до исторического боя за высоту 3234 он закончил службу и вернулся домой.

"В августе Александр решил отправиться на СВО добровольцем. Никто из близких не удивился, что мужчина принял такое решение: по их словам, Александр не хотел смотреть, как в Украине "умирают молодые пацаны", и хотел их защитить", - говорится в сообщении.

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Артемьева отправили на Херсонское направление, а 30 сентября его "денацифицировал" танковый снаряд, прилетевший в окоп. Россияне заявили, что погиб "афганец"-доброволец "героически", пытаясь "перепрыгнуть к товарищу, чтобы прикрыть его". Осколок снаряда смертельно ранил Артемьева в спину, а его сослуживца ранило в руку.

Только сейчас тело ликвидированного захватчика привезли в Москву для захоронения.

Потери России в Украине

Ежедневно украинские защитники ликвидируют сотни российских оккупантов. 29 октября ВСУ ликвидировали за сутки рекордные 950 захватчиков. По сообщению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 1 декабря страна-агрессор уже потеряла ориентировочно 89440 военных.

Как спрогнозировал президент Украины Владимир Зеленский, до конца года Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат.

Как отметили в ОПУ, до 1 декабря необратимые потери РФ (убитые, пропавшие без вести, пленные, тяжело раненые и люди с ампутированными конечностями) достигли около 200 тысяч.

СМИ удалось установить имена более 7500 российских военных, убитых на войне в Украине.

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