До 29 лет оккупант так и не дожил.

Украинские воины продолжают "денацифицировать" российских оккупантов. 25 ноября был ликвидирован очередной "мобик" Иван Калазимов.

Как сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе со ссылкой на некролог, ликвидированный захватчик жил в Ульяновской области. Вернулся со срочной службы, женился, работал трактористом и воспитывал дочь.

"Ванька после строчки жил-не тужил в родном селе, где работал трактористом. 23 сентября Ваньку призвали по частичной могилизации", - рассказал эксперт.

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Захватчик один день не дожил до дня рождения. У него осталась беременная жена и дочь.

Мобилизация в России

Ранее аналитики ISW отметили, что плохое обеспечение мобилизованных в России раскалывает информационное пространство. В РФ нарастает недовольство в обществе - "мобики" сетуют, что их не кормят и бросают налегке на передовую.

Военный эксперт Денис Попович прогнозирует, что в январе в России начнется всеобщая мобилизация.

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