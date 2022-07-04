В ВСУ заявили, что чем больше у оккупантов проблем со снабжением, тем лучше у украинских войск продвижение.

Вооруженные силы Украины почти ежедневно уничтожают склады с боеприпасами российских оккупантов на оккупированной части юга страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила во время онлайн-брифинга.

"Конечно, у них есть определенная проблема с логистикой, поскольку мы достаточно мощные удары в последние недели наносим, в том числе и по складам – как по горюче-смазочным, так и по складам с боеприпасами", - подчеркнула Гуменюк.

"Если посмотреть наши сводки на этой и на прошлой неделе, то почти каждый день есть попадание в полевой склад боеприпасов. Поэтому им нужно доставлять себе помощь и определенные запасы, но с самой доставкой у них тоже есть определенные проблемы. Чем больше у них проблем, тем лучше у нас продвижение", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, российские войска переместили из оккупированного Крыма на железнодорожную станцию "Каланчак" 17 вагонов с боеприпасами.

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