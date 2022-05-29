Северодонецк находится под контролем Украины.

Украинские защитники отбросили врага от трассы "Лисичанск-Бахмут" и выбили русские войска из Тошковки.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Подкрепление есть. В направлении Попасной у Камышевахи врага отбросили на 2 километра, трасса "Лисичанск-Бахмут" теперь меньше простреливается. Гумгрузы едут", – говорится он.

Гайдай также рассказал, что наши защитники укрепились в Тошковке.

Ранее глава ОВА отметил, что Северодонецк находится под контролем Украины, а продвижение врага застопорилось. Российская группировка до сих пор скрывается в гостинице "Мир" на окраинах города, но ВСУ их регулярно обстреливают.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк: оккупанты заняли отель на окрестностях города, а ВСУ пытаются их оттуда изгнать.

Войска РФ пытаются также наступать на Славянском направлении. Вражеские военные перебрасывают под Купянск Харьковской области дополнительную технику. В некоторых населенных пунктах русские пытались развить наступление - потерпели поражение и отошли.

Россия продолжает бомбить украинские города, терроризируя гражданское население.

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