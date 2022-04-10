Также было уничтожено до 80 человек личного состава оккупантов.

Сегодня, 9 апреля, украинские военнослужащие уничтожили 3 танка, вертолет и самолет оккупантов.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в социальной сети Facebook.

"В течение суток, 9 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои", - сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники уничтожили: личного состава оккупантов – до 80 человек, танков – 3, БМП/БТР – 5, АТ – 6, самолет – 1, вертолет – 1, БПЛА – 1.

Напомним, на Киевщине между селами Милым и Мечта оккупанты расстреляли около 10 автомобилей с людьми.

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