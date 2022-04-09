У Бузовой нашли братскую могилу с гражданскими.

Между селами Милым и Мрия Киево-Святошинского района Киевской области было расстреляны около 10 автомобилей с людьми, а в Бузовой нашли братскую могилу с гражданскими.

Об этом сообщил председатель Дмитровской общины Тарас Дидыч в эфире национального информационного марафона.

"В общине 14 сел часть из них была под оккупацией. Сейчас мы возвращаемся к жизни, но имели во время оккупации свои "горячие" места, погибло много гражданских лиц. Это трасса Киев-Житомир, особенно между селом Милым и селом Мрия, где было расстреляно около десятка автомобилей с людьми. Также возле заправки в Бузовой мы сегодня нашли в яме еще "двухсотых", гражданских. Были факты расстрела, когда прямым попаданием в квартиру погиб человек", - рассказал он.

По словам Дидыча, остались живы свидетели тех страшных событий.

"Были и факты удивительного выживания. Наш житель Дмитровки ехал, БПМ расстрелял его машину, при чем стреляли и ждали, чтобы машина загорелась... он сумел выползти из нее, добраться до амбулатории... вынули пулю, и он после того через три дня приехал на работу, работал на экскаваторе, восстанавливал водоснабжение в селе", - сказал Помещик.

Сейчас община возвращается к жизни. Местные службы восстанавливают электроснабжение, газоснабжение, убирают завалы, добавил глава общины.

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