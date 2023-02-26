На Луганском направлении украинским военным удалось отбить танковое наступление российских оккупантов.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что ситуация в Луганской области остается стабильно напряженной, но под контролем Сил обороны.
Глава ОВА отметил, что оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции вблизи Кременной и Белогоровки. Так, вчера это пыталась сделать пехота, потому что перед этим украинские военные отбили танковое наступление россиян, а технику уничтожили.
Между тем на Сватовском направлении ситуация стабильная. Там российская армия пока не осуществляет мощных наступлений.
Новости Луганской области
14 февраля Сергей Гайдай предупредил, что в Луганской области в ближайшие дни ожидают массированные вражеские атаки. При этом он отметил, что защитники Украины готовы дать им отпор.
Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что власти РФ не отказались от плана захватить всю территорию Донбасса.