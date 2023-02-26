Ситуация в Луганской области остается стабильно напряженной, но под контролем Сил обороны.

На Луганском направлении украинским военным удалось отбить танковое наступление российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что ситуация в Луганской области остается стабильно напряженной, но под контролем Сил обороны.

Глава ОВА отметил, что оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции вблизи Кременной и Белогоровки. Так, вчера это пыталась сделать пехота, потому что перед этим украинские военные отбили танковое наступление россиян, а технику уничтожили.

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Между тем на Сватовском направлении ситуация стабильная. Там российская армия пока не осуществляет мощных наступлений.

Новости Луганской области

14 февраля Сергей Гайдай предупредил, что в Луганской области в ближайшие дни ожидают массированные вражеские атаки. При этом он отметил, что защитники Украины готовы дать им отпор.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что власти РФ не отказались от плана захватить всю территорию Донбасса.

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