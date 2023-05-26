Аналитики отметили, что на кадрах с геолокацией видно, как украинские силы отбивают позиции на восточной окраине Спорного.

Российские войска пытаются захватить оставшуюся часть Луганской области и для этого продолжали ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и южнее Кременной.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Оккупанты вели безуспешные наступательные операции в районе населенных пунктов Масютовка Харьковской области в 13 км к северо-востоку от Купянска и Белогоровка Луганской области в 12 км к югу от Кременной.

Аналитики отметили, что на кадрах с геолокацией видно, как украинские силы отбивают позиции на восточной окраине Спорного в 25 км к югу от Кременной, однако когда именно произошли бои неизвестно.

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По некоторым данным в настоящее время в районе Белогоровки и Спорного продолжаются позиционные бои, а 24 мая российские оккупанты не вели наступательных действий в районе Кременной.

Ситуация в Луганской области

Одна из целей оккупантов состоит в том, чтобы полностью захватить территорию Луганской области, однако им это не удается. Даже не смотря на то, что под Кременной с ВСУ бъються чеченцы, регулярные войска РФ, террористы "ЛНР" им не удается ничего сделать.

При этом на оккупированной части области россияне проводят принудительную паспортизацию местного населения и вылавливают мужчин для отправки на фронт.

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