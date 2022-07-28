На такой вариант не согласится Путин, говорит эксперт.

Российские оккупанты добровольно не покинут захваченный ими Херсон, считает военный эксперт Олег Жданов.

Об этом он сказал в ходе прямого эфира с Марком Фейгиным.

"Москва не пойдет. Генеральный штаб никогда не пойдет, потому что Путин не позволит. Для него потерять единственный взятые областной центр - это будет равно поражению во всей войне. Поэтому, я думаю, что он не пойдет. Но, я думаю, что тут есть исключение из правил. Если бойцы побегут, понимая всю эту безысходность ситуации, уже никакой Генштаб и Кремль их не остановит", - пояснил он.

Жданов также допустил, что враг максимально сумеет перебросить на юг Украины еще 7 тысяч военных, если такое количество удастся собрать, не ослабляя другие направления.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в интервью The Sunday Times министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге, для этого собираются миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием.

19 июля министр обороны отмечал, что скорость деоккупации захваченных территорий зависит от темпов получения оружия.

26 июля глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит, по итогам встречи с Зеленским, сообщил изданию Politico, что Украина должна вернуть захваченные Россией территории в течение следующих 3-6 недель. По его словам, это он услышал от президента и других чиновников Украины.

27 июля в ОК "Пивдень" сообщили, что ВСУ нанесли точечные удары по Антоновском мосту, единственному в Херсоне мосту через реку Днепр. Оккупанты перевозили по нему технику и боеприпасы.