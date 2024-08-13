Беспрецедентное наступление Украины на российскую территорию нанесло удар по репутации Путина в войне, которую Россия планировала выиграть за несколько дней.

Об этом в комментарии The Times заявил российский политолог Сергей Марков, который является доверенным лицом кремлевского правителя и ранее консультировал Кремль в вопросах по Украине. Как известно, политолог объявлен персоной нон грата в Украине.

"Это унижение для Владимира Путина, и люди, конечно, недовольны. Из этих регионов прибыли десятки тысяч беженцев... Очевидно, что российская армия не может справиться с ситуацией", - сказал Марков. Видео дня

По оценкам аналитиков, украинские войска, численностью до 10 тысяч военнослужащих, уже продвинулись на 20 миль вглубь территории РФ. Похоже, что российские военные были застигнуты врасплох скоростью наступления, отмечают журналисты. Последние события могут привести к отставке высшего военного руководства, в том числе главы Генштаба России Валерия Герасимова.

Уже более 120 тысяч россиян покинули опасные территории. Сообщалось, что лояльным к Кремлю СМИ приказали преуменьшить масштабы вторжения, чтобы не допустить паники. В то же время "послушная" газета "Коммерсант" написала о бегстве гражданских из зоны ведения боев и их злости на чиновников.

"Это пощечина для президента. Мы не смогли оттеснить врага", - сказал неназванный российский чиновник в интервью Politika.Kozlov.

Бои на территории России

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